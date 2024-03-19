الثلاثاء 19 مارس 2024
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ننشر أسماء المتوفين فى حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية (صور)

حريق مصحة علاج الإدمان
حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

اندلع ظهر اليوم الثلاثاء، حريق في مصحة للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان في حي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

“الدستور” تنشر أسماء ضحايا حريق مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية 

وحصلت “الدستور” على أسماء ضحايا الحريق  وهم: “كريم. ن” 30 سنة حاصل علي ثانوية عامة مشرف بالمصحة، “محمد. ي” 24 سنة من نزلاء المصحة، و“محمد. ص” 41 سنة، من النزلاء وجميعهم من محافظة بورسعيد وتم نقلهم إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.  

مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للمصابين 

فيما كشف مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن حالة المصابين، موضحا أن عددهم 7؛ اثنان حالتهما مستقرة وغادرا المستشفى، و5 حالات ما زالوا يتلقون العلاج داخل وتحت الملاحظة.

تفاصيل اندلاع حريق فى مصحة تأهيل نفسى وعلاج الإدمان بالإسماعيلية 

كان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد نشوب حريق بإحدى مصحات التأهيل النفسي وعلاج الإدمان بحى الأسرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما وجه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة إسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم ٧ إلى مستشفى الجامعة، وتلقى منهم شخصان العلاج وغادرا المستشفى.

وتم نقل المتوفين  إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.

 

 

 

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