"أوقاف الإسماعيلية" تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

كرم الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الاوقاف بالإسماعيلية، عبدالعال على عبدالله فني بالإدارة الهندسية بالمديرية لفوزه في القرآن الكريم وفقه العبادات والثقافة الإسلامية.

وحث “عبدالعال” العاملين على المشاركة في المسابقات التى تنظمها مديرية الاوقاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل على المشاركة في تلك المسابقات لنشر العلم والتثقيف الذاتي لجميع العاملين بها ونشر الفكر الوسطي.

“الأوقاف” تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان اليوم الثلاثاء، عقب صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين.

وزير الأوقاف يرسل تهنئة للرئيس السيسي بذكر النصر

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

القوات المسلحة يد تحمي الوطن ويد تبني وتعمر

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وأن الدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني، سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا، سخاء رخاء، إلى يوم الدين.