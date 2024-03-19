الثلاثاء 19 مارس 2024
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تفاصيل إسهامات جامعة قناة السويس في قوافل "حياة كريمة"

اجتماع الدكتور ناصر
اجتماع الدكتور ناصر مندور

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يُشكل محور الارتكاز نحو بناء السمعة المجتمعية للجامعة، خاصة وأن الجامعة تميزت بتوجهها المجتمعي منذ نشأتها، مشددًا على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في المبادرات الرئاسية، التي تهتم بخلق حياة كريمة، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والإداريين، لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء.

جاء ذلك أثناء رئاسة الدكتور ناصر مندور لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 300، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عموم القطاع.

جامعة قناة السويس شريك أساسي في المبادرات الرئاسية

وتابع أن الجامعة شريك أساسي في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، كما أنها لاتدخر جهدا في المشاركة بفاعلية بتلك المبادرات، وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لدعم المواطن المصري اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن الجامعة تحرص على  التواصل مع مختلف مؤسسات وفئات المجتمع، مشيرًا إلى إسهامات الجامعة بقوافل "حياة كريمة"، حيث قدمت خدماتها ل24624، وبمبادرة قادرون باختلاف وانتفع بها 502 مواطن، و4000 مستفيد بمبادرة "100 مليون صحة"، وتابع أن الجامعة شاركت كذلك بمبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي خلال العام الماضي من خلال 66 فاعلية استهدفت 2215 مواطن.

الشكر للنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق

وقبل بداية مناقشة جدول الأعمال- قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق؛ تقديرًا لمجهوداته في خدمة القطاع طوال 4 سنوات وحتى انقضاء مدته، لافتًا إلى أن الجميع يعمل لصالح كيان واحد هو جامعة قناة السويس.

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