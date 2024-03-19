الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

هيئة تنشيط السياحة تدرج متحف الحياة البرية بقائمة مزارات الوفود للإسماعيلية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إضافة أنشطة خدمية وسياحية، لبعض وحدات كلية الزراعة ذات الطابع الخاص “متحف الحياة البرية بقسم وقاية النبات- وحدة مزارع الكلية”، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الإسماعيلية، والتي وضعت تلك الوحدات على قائمة زيارات الوفود داخل المحافظة.

جاء ذلك أثناء رئاسة الدكتور ناصر مندور لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 300، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عموم القطاع.

"زراعة قناة السويس" تُكرم 90 مُتفوقا ومُوهوبا من طلابها 

في سياق آخر، صرح رئيس جامعة قناة السويس، بأن جامعة قناة السويس دائما تدعم الطلاب المتميزين والموهوبين في كافة التخصصات والمجالات، حيث أثنى رئيس الجامعة على الطلاب المتميزين علميًا ومهاريًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى صقل شخصياتهم ودعم مهارات التواصل مع الآخرين، وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعاتهم، وكيفية التعامل مستقبلا مع سوق العمل.

حفل تكريم المتفوقين 

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم كلية الزراعة لحفل تكريم الطلاب المتفوقين والموهوبين، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد يس عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة سمير مدير وحدة الدعم الأكاديمي.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور محمود رشدي مسئول لجنة المتفوقين والموهوبين ونائب منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

 التكريم يُعطي حافز لجميع الطلاب علي الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية

ومن جانبه - أفاد الدكتور محمد يس عميد الكلية أن تكريم الطلاب يُعطي حافز لجميع الطلاب علي الاجتهاد والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية، وباب من أبواب الفرحة التي تدخل السرور علي الطلاب المكرمين وذويهم وحثهم علي التميز المتواصل.

بينما أشار الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن الكلية تدعم دائما الطلاب المتفوقين دراسيًا والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، وذلك تأكيدا على أنه لا تعارض بين ممارسة الأنشطة والتفوق الدراسي، مؤكدًا أن طلاب الكلية المتميزين علميًا هم من المشاركين بقوة في الأنشطة الطلابية.

فيما أوضحت الدكتورة مروة سمير مدير وحدة الدعم الأكاديمي أن من أهم أدوار وحدة الدعم الأكاديمي هو تحفيز الطلاب بكل السبل المتاحة لتشجيعهم على مواصلة النجاح، وإسعاد الطلاب المتفوقين والموهوبين، مما يعطي دافع قوي للطلاب للاجتهاد والتميز سواء دراسيا أو في الأنشطة الطلابية.

وأضافت الدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية أن الأنشطة فرصة كبيرة للطلاب  لإظهار مواهبهم المتميزة.

وأشار الدكتور محمود رشدي مسئول لجنة المتفوقين والموهوبين ونائب منسق الأنشطة الطلابية أنه تم تكريم 35 طالبا وطالبة الأوائل على الفرق والبرامج المختلفة بالكلية،
و 55 طالبا من الحاصلين على مراكز في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، وبعض الطلاب الحاصلين على مراكز في المسابقات التي تمت بالكلية.

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