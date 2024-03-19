فى الأسبوع الأول لرمضان.. "صحة الإسماعيلية" تقدم خدمات طبية لـ10 آلاف مواطن

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لأكثر من 10 آلاف مواطن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

انتشار فرق مبادرة 100 مليون صحة أمام دور العبادة ومراكز الشباب

وأضاف الدكتور على حطب أن فِرق مبادرة 100 مليون صحة تواصل انتشارها يوميًا وطوال شهر رمضان أمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، الأندية، مراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها.

وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر والاعتلال الكلوي)، من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة وصحة الأم والجنين بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا.

الكشف المبكر على 5953 من مرضى الأمراض المزمنة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوة لعدد 5953، صحة المرأة 4291، صحة أم وجنين 180، سمعيات 508، فضلًا عن استمرار "حملة طرق الأبواب"، والتي تقدم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة داخل المنازل؛ للاستفادة بخدمات المبادرة لكبار السن وغير القادرين على الحركة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.

تدريب الفرق الطبية على كل أعمال المبادرة

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بالحملات التوعوية والتثقيفية للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي في المدارس والمساجد والوحدات الصحية، حيث تم تدريب الفرق الطبية على كل أعمال المبادرة.