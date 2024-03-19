54.193 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية من يناير حتى فبراير 2024

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للمحافظة منذ بداية يناير 2024 وحتى فبراير الماضي قد بلغت ما يقرب من 5.175 مليون طن من الخضر والفواكه، والمحاصيل الحقلية، بقيمة حوالي 54.193 مليون دولار.

قيمة صادرات الإسماعيلية

وأشار المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن خلال شهر فبراير الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر نحو ٣١٣٧.٥٦٠ طن، بقيمة مالية تصل إلى ١٧٤٢٤٩٢.٩٢٠ دولار، كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة حوالي ٧٥٣.٤٥٠ طن، بقيمة مالية تقارب ١٣١٨.٦٢٠ دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى ٥١٤٧١٠١.٩٨ طن، بقيمة تجاوزت ٨٨٥٢٥٣١.٤٦٠ مليون دولار، وذلك خلال شهر فبراير الماضي بإجمالي ٥١٥٢٨٨٤ طن وبقيمة إجمالية تتجاوز ١٠.٦ مليون دولار.

٧٦٨ شهاة تصدير للدول العربية والأجنبي والاتحاد الأوربي

وأوضح المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من يناير حتى فبراير الماضي ٧٦٨ شهادة، منهم ٢٩٥ شهادة فقط خلال شهر فبراير ٢٠٢٤.