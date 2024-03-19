مصرع 3 وإصابة 7 بحريق مصحة لعلاج الإدمان فى الإسماعيلية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية اندلاع حريق في مصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وكان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بنشوب حريق بإحدى مصحات لعلاج الادمان بحي الأسرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما وجّه اللواء شريف بشارة المحافظ بسرعة إسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة، وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتلقى منهم شخصان العلاج وغادرا المستشفى.

وتم نقل المتوفين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.

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