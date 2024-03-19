آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين فى حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

كشف مصدر طبي عن حالة المصابين في حريق مصحة لعلاج الإدمان بحى الأسرة بمحافظة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المصابين وعددهم7؛ بينهم اثنان حالتهما مستقرة وغادرا المستشفى، و5 حالات ما زالت تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وكان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بنشوب حريق بإحدى مصحات لعلاج الإدمان بحى الأسرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث تسبب في وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٧ آخرين.

كما وجّه اللواء شريف بشارة، المحافظ، بسرعة إسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة، وتم نقل المصابين وعددهم ٧ إلى مستشفى الجامعة، وتلقى منهم شخصان العلاج وغادرا المستشفى.

وتم نقل المتوفين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.