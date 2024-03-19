طالب بكلية العلوم جامعة قناة السويس يحصد ذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تحقق الطالب محمد إيهاب بقسم الجيولوجيا كلية العلوم ذهبية بطولة إفريقيا، المقامة حاليا على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية، للعام الثالث على التوالي.

رئيس الجامعة يهنئ الطالب متمنيا مزيد من الميداليات الذهبية

وتابع "مندور" مقدمًا التهنئة ل "محمد إيهاب"، متمنيًا له التوفيق وحصد البطولات، ولمنتخب مصر المُشارك مزيدا من الميداليات الذهبية، ورفع اسم مصر بكافة البطولات التي يشاركون بها.

حصد 14 ميدالية في البطولة حتى الآن

من جهته هنأ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالب محمد إيهاب، مشيرا إلى أن المنتخب المصري حصد في هذه البطولة حتى الآن 14 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الأول للكبار.

فيما أوضحت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم أن محمد إيهاب، حصل على العديد من البطولات، منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و2022، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى" الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015، ورابع بطولة الدانمارك 2014، وذهبية بطولة إفريقيا بتونس.

ثلاث ميداليات لطلاب تربية رياضية قناة السويس ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية

كما بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة لطلاب كلية التربية الرياضية، الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية.

جاءت مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية.



وحقق الطالب سعيد هلال عبد الفتاح سيد - وزن 89 ك بمجموع 303 ك في الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حقق اللاعب محمد طارق محمد السيد درغام- وزن 81 ك مجموع 281 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حقق اللاعب جمال السعيد رجب السعيد- وزن 102ك مجموع 237 ك فى الخطف والنطر، وقد حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء ذلك ببطولة رفع الأثقال للجامعات والمعاهد المصرية، فى إطار الدورة (51) بتنظيم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بالتعاون مع جامعة طنطا في الفترة من 29 فبراير2024م إلى 2 مارس 2024م.

نظم لمشاركة الطلاب - الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، قام بالتنسيق للمشاركة - الإدارة العامة لرعاية الشباب.