الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

حصل "الدستور" على مجموعة من الصور من موقع حريق مصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

كان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد نشوب حريق بإحدى مصحات لعلاج الإدمان بحي الأسرة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتسبب الحادث في وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما وجه اللواء شريف بشارة، المحافظ، بسرعة إسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتلقى منهم شخصان العلاج وغادرا المستشفى.

وجرى نقل المتوفين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.