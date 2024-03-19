الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

حريق مصحة علاج الإدمان
حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

حصل "الدستور" على مجموعة من الصور من موقع حريق مصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

كان اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد نشوب حريق بإحدى مصحات لعلاج الإدمان بحي الأسرة.  

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتسبب الحادث في وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كما وجه اللواء شريف بشارة، المحافظ، بسرعة إسعاف المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة وتم نقل المصابين وعددهم 7 إلى مستشفى الجامعة، وتلقى منهم شخصان العلاج وغادرا المستشفى.

وجرى نقل المتوفين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، ويتم استكمال التحقيقات الآن بواسطة جهات الاختصاص.

حريق الإسماعيلية حريق الإسماعيلية اليوم صور حريق الإسماعيلية ضحايا حريق الإسماعيلية الإسماعيلية

مواد متعلقة

مصرع 3 وإصابة 7 بحريق مصحة لعلاج الإدمان فى الإسماعيلية (صور)

138 طالب وطالبة يؤدون اختبارات أعمال الفصل بالمستوى الثاني بصيدلة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

54.193 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية من يناير حتى فبراير 2024

"أوقاف الإسماعيلية" تحصد المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

رئيس "مياه القناة": استمرار حالة الطوارئ وانتشار سيارات شفط الأمطار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

طالب بكلية العلوم جامعة قناة السويس يحصد ذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية

رئيس جامعة القناة: تكثيف التثقيف الصحي بالإسعافات الأولية لإنعاش القلب

هيئة تنشيط السياحة تدرج متحف الحياة البرية بقائمة مزارات الوفود للإسماعيلية

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن رفح.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء