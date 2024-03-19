138 طالب وطالبة يؤدون اختبارات أعمال الفصل بالمستوى الثاني بصيدلة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن 138 طالب وطالبة يؤدون اختبارات أعمال الفصل لكلية الصيدلة المستوى الثاني، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبها - أفادت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الاختبارات تُعقد بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة وسط أجواء يسودها الهدوء والالتزام.

بينما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن طلاب برنامج فارم دي يؤدون الاختبارات بمادة كيمياء حيوية أما طلاب برنامج فارم دي ( صيدلة إكلينيكية)- فأشار الدكتور جاد شديد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أنهم يؤدون اختبارات مادة كيمياء حيوية

وتابع الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن 47 طالب وطالبة يؤدون الاختبار ببرنامج فارم دي، بينما يؤدي 91 طالب وطالبة الاختبارات ببرنامج فارم دي (صيدلة إكلينيكية).

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تحذر

على الجانب الآخر، حذَّرت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، من التعامل مع أي شخص يدّعي صلته بإدارة الجامعة أو توفير فرص عمل بها.

وذكر بيان الجامعة، أن أي تعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص هو تعامل غير رسمي، وغير قانوني، مؤكدة أن التعاملات الرسمية تتم إما من خلال إدارة جامعة قناة السويس، أو إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وشدد البيان الصادر غن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: "نحذر من يقومون بهذا العمل أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية".