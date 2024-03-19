تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق سيارة نقل أعلى الطريق الصحراوى فى الجيزة دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

فور تلقى بلاغ يفيد اشتعال حريق سيارة تسببت فى توقف حركة السيارات فى الطريق الصحراوى، انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنت سيارات الحماية المدنية من محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.