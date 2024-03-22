دفع حياته ثمنا لرش المياه.. حكاية قتل ابن منشأة القناطر بنهار رمضان (صور)

"حق محمد علي فين".. هاشتاج اطلقه أهالي منشأة القناطر بعد مقتل محمد ابن قرية الجلاتمة بطعنة في الرقبة من جاره عقب مشاجرة بينهما بسبب "رش المياه"

فيوم السبت الماضي سادس أيام شهر رمضان الكريم كان محمد ابن العشرين عاما يقوم برش المياه في الشارع أمام منزله، فنهره شاب اخر شهرته "الليثي " مدعيا انه يقوم برش المياه امام المحل الخاص به.

الجريمة بدأت بمشادة كلامية

تطورت المشادة الكلامية بين الطرفين الى مشاجرة قام على اثرها المتهم بإخراج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد للشاب المجني عليه طعنة أودت بحياته وسط صرخات اسرته والمارة.

شقيق المجني عليه قال إنهم حتى الآن لا يعلمون سبب الجريمة فهل دفع شقيقه حياته بسبب "رش المياه"؟، وأضاف قائلا انه كان حسن الخلق وجميع جيرانهم يحبونه ومقتله بتلك الطريقة البشعة لن ينسى طوال حياتهم.

تفاصيل ما حدث يوم الواقعة

وحول ما حدث يوم الجريمة قال انه كان في عمله وتلقى اتصالا هاتفيا يخبره بنقل شقيقه الى المستشفى مصابا بطعنة في رقبته وعندما ذهب اليهم علم ان المتهم ووالدته وشقيقته حاصروا شقيقه وقامت الام والاخت بتقييد حركته وطعنه المتهم وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين.

الأمن يلقي القبض على المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القاء القبض على المتهم بقتل شاب في مدينة منشاة القناطر شمال محافظة الجيزة بعد 4 أيام من ارتكابه الجريمة وهروبه.

وكان مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث بينت مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القص.

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على المتهم الهارب ونجحت قوة من مباحث منشأة القناطر ترأسها المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث بعد تحديد مكان اختفاء المتهم والقي القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب رش المياه امام محله وتطور الامر الى مشاجرة قام على اثرها بتسديد طعنة له اردته قتيلا في الحال وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.