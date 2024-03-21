الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأدلة الجنائية تفحص حريق الملعب الخماسى بكلية التربية الرياضية فى العمرانية

حريق
حريق

تجري النيابة العامة بالعمرانية تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل كلية التربية الرياضية. 

 

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق لبيان أسبابه والخسائر التي تسبب بها بعد اندلاعه بمحيط ملعب الكرة الخماسي. 

 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب بأشجار نخيل داخل كلية التربية الرياضية، بمنطقة العمرانية. 

 

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارا من رئيس مباحث العمرانية المقدم محمد أشرف يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في نخلتين داخل كلية التربية الرياضية بدائرة القسم.

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إخماد حريق داخل أحد ملاعب "التربية الرياضية" بالجيزة

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محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي تلاحظ تصاعد أدخنة في محيط ملعب كرة القدم الخماسي بالكلية.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق الملعب الخماسي كلية التربية الرياضية النيابة العامة العمرانية الأدلة الجنائية حريق

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