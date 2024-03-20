إخماد حريق داخل أحد ملاعب "التربية الرياضية" بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب في أشجار نخيل داخل كلية التربية الرياضية بمنطقة العمرانية في الجيزة.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس مباحث العمرانية المقدم محمد أشرف يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في نخلتين داخل كلية التربية الرياضية بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي تلاحظ تصاعد أدخنة في محيط ملعب كرة القدم الخماسي بالكلية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.