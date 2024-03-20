الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق داخل أحد ملاعب "التربية الرياضية" بالجيزة

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب في أشجار نخيل داخل كلية التربية الرياضية بمنطقة العمرانية في الجيزة.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس مباحث العمرانية المقدم محمد أشرف يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في نخلتين داخل كلية التربية الرياضية بدائرة القسم.

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محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

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السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة ثانوى فى العجوزة

على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية وبرفقتها سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه عقب انتهاء اليوم الدراسي تلاحظ تصاعد أدخنة في محيط ملعب كرة القدم الخماسي بالكلية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق كلية التربية الرياضية العمرانية نخلتين الحماية المدنية قوات الحماية المدنية

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