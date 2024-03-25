الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 فى حريق منزل بنجع المعمارية شمال أسوان

أرشيفية
أرشيفية

اندلع حريق في منزل داخل نجع المعمارية بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حول الحريق 

 

ترجع التفاصيل عند تلقى وحدة الحماية المدنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منزل بنجع المعمارية بمدينة البصيلية وأسفر عن وجود 3 مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده في الأماكن المجاورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت جهات التحقيق لعمل المعاينة الأولية للحريق ومعرفة السبب الحقيقي وراء الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

حريق إدفو إصابة 3اشخاص نجع المعمارية مدينة البصيلية

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