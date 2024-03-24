الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أوقاف أسوان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية خلال شهر رمضان

الأنشطة الدعوية
الأنشطة الدعوية

 تواصل مديرية الأوقاف بأسوان بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة تنفيذ الخطة الدعوية خلال شهر رمضان المعظم ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية الهادفة لتوعية المواطنين في النواحي الدينية والفقهية على مدار هذا الشهر الكريم. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

الدور التوعوى لوزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين الأسلامى الوسطية والسمحة

 

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري الأصيل، بالإضافة إلى الدور الحيوي في المشاركة الإيجابية للقضايا المجتمعية، علاوة على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التثقيفية، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، مما يساهم فى أداء رسالتها السامية على الوجه الأكمل. 

من جانبه، أوضح الشيخ حنفي محمود أن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد تنفيذ الملتقى الفكري، من خلال عقد ندوات يومية بالمساجد، وعقد 4 ندوات للواعظات، فضلًا عن تنفيذ برنامج الدروس المنهجية بواقع 14 درس، كما تم عقد برنامج المنبر الثابت، وكذا البرنامج التثقيفي للطفل من خلال 5 لقاءات تحفيظ للقرآن وموسوعة أخلاقية، فضلًا عن عقد برنامج القوافل الدعوية والدروس التثقيفية. 

ولفت إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم التنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والصحة والاتحاد الإقليمي، فضلًا عن شركات كيما والكهرباء لتنفيذ حزمة من الندوات التوعوية المشتركة خلال شهر رمضان المبارك.

IMG-20240324-WA0022
IMG-20240324-WA0022
IMG-20240324-WA0021
IMG-20240324-WA0021
IMG-20240324-WA0023
IMG-20240324-WA0023
أوقاف أسوان وحده تكافؤ الفرص الخطة الدعوية شهر رمضان المبارك الأنشطة التثقيفية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة أهالي قرية بنبان بحري

تعليم أسوان: عرض المواد الدراسية لجميع المراحل عبر منصة البث المباشر

أسوان تواصل متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة بأسوان

"لبشة قصب" جائزة أفضل لاعب فى مباراة دورة رمضانية بأسوان

أهل النوبة يحضرون أكبر مائدة إفطار في "كركر" (بث مباشر)

متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة في أسوان

"لا تتهاون".. أرقام للإبلاغ عن أى زيادة غير مبررة فى أجرة المواصلات بأسوان

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين