أوقاف أسوان تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية خلال شهر رمضان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة تنفيذ الخطة الدعوية خلال شهر رمضان المعظم ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية الهادفة لتوعية المواطنين في النواحي الدينية والفقهية على مدار هذا الشهر الكريم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

الدور التوعوى لوزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين الأسلامى الوسطية والسمحة

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع المصري الأصيل، بالإضافة إلى الدور الحيوي في المشاركة الإيجابية للقضايا المجتمعية، علاوة على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التثقيفية، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، مما يساهم فى أداء رسالتها السامية على الوجه الأكمل.

من جانبه، أوضح الشيخ حنفي محمود أن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد تنفيذ الملتقى الفكري، من خلال عقد ندوات يومية بالمساجد، وعقد 4 ندوات للواعظات، فضلًا عن تنفيذ برنامج الدروس المنهجية بواقع 14 درس، كما تم عقد برنامج المنبر الثابت، وكذا البرنامج التثقيفي للطفل من خلال 5 لقاءات تحفيظ للقرآن وموسوعة أخلاقية، فضلًا عن عقد برنامج القوافل الدعوية والدروس التثقيفية.

ولفت إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم التنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والصحة والاتحاد الإقليمي، فضلًا عن شركات كيما والكهرباء لتنفيذ حزمة من الندوات التوعوية المشتركة خلال شهر رمضان المبارك.

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