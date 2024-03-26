الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"رفضوا أروح لأهلي".. سيدة تتهم زوجها وحماتها بإجهاضها بكرداسة

سيدة
سيدة

حررت ربة منزل، محضرًا ضد زوجها وحماتها؛ بسبب ضربهما لها واتهمتهما بإجهاض جنينها في كرداسة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هانى شعراوي، يفيد فيه بحضور “إسراء. ص”، (27 عامًا)، ربة منزل إلى ديوان القسم، وحررت محضرًا مرفق به تقرير طبي من المستشفى.

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وأفادت المجني عليها بالمحضر، بأن زوجها ووالدته قاما بإجهاضها لجنين ذكر عمره 23 أسبوعًا، واتهمت زوجها “أحمد.م” (31 عامًا)، عامل، وحماتها جميلة (53 عامًا) ربة منزل، بضربها وإجهاض جنينها.

وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أفادوا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب عدم رغبة زوجها الذهاب لأهلها، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الزوج بمناصرة والدته بدفعها فسقطت على ظهرها، ما أدى إلى حدوث إجهاضها، وتولت النيابة التحقيق.

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