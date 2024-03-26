يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

انتشرت القوات الأمنية استعدادًا لحفل نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا، الذي يحييه الفنان تامر حسني اليوم، في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، وهو النسخة الأولى من سلسلة FIFA Series.

ونشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة المنظمة للحفل: "قدها قدها وقدود، نعلن نحن الشركة المتحدة للرياضة أن حفل نهائي كأس عاصمة مصر سيُحييه نجم مصر الفنان تامر حسني".

وأقبلت الجماهير بشكل كثيف على حجز تذاكر مباراة مصر وكرواتيا، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، التي تنظمها الشركة المتحدة للرياضة، المقرر إقامتها على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، وسط انتشار مكثف للفرق الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين الجماهير.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخبي مصر وكرواتيا فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد مصر، فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف وترحيب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة كرواتيا على أمل العودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعدما غاب عنها منذ 13 عامًا، حيث كان التتويج بدورة حوض النيل التي أقيمت في مصر خلال عام 2011.

وكان منتخب مصر قد تُوج بلقب دورة حوض النيل الودية لكرة القدم في القاهرة بعد فوزه على أوغندا 3-1 في المباراة النهائية.