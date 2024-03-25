الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

منتخب مصر
منتخب مصر

لازال البحث عن موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب كرواتيا، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر المقامة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو كل ما ينتظره جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بشغف شديد.

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

وياتي ذلك، بع نجاح التوأم حسام وإبراهيم حسن، في مهمتهما الرسمية الأول مع الفراعنة منذ توليهما المسئولية الفنية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، عقب الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، في افتتاحية بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد.

موعد نهائي كأس العاصمة الإدارية بين مصر وكرواتيا

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كرواتيا، في تمام العاشرة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العاصمة الإدارية بين مصر وكرواتيا

تنقل المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية المقامة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين منتخب مصر وكرواتيا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر إحدى القناتين يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقيين.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وكرواتيا بنهائي كأس عاصمة مصر 

من المتوقع أن يخوض الفراعنة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، بنفس تشكيل مواجهة نيوزيلندا الماضية.

حراسة المرمى.. محمد أبو جيل.

خط الدفاع.. محمد هاني ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة ومحمد حمدى.

خط الوسط.. محمد مجدي أفشة وحمدي فتحى، ومروان عطية وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم.. مصطفى محمد.

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تامر حسني يحيي حفل نهائي كأس عاصمة مصر 

قررت الشركة المتحدة للرياضة، إقامة حفل خاص على هامش المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمع بين الفراعنة ومنتخب كرواتيا، يحيي الفنان تامر حسني، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء غدا الثلاثاء.

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