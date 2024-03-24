رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 16 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة زد إف سي والمصري :

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب طرده لما بدر منه.

إيقاف إبراهيم الموجي مُدلك نادي زد إف سي أربعة مباريات وتوقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لطرده لما بدر منه تجاه الحكم.

تعادل فريق زد مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2 في مباراة بالجولة 16 أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية بدوري نايل.

سجل عبد الرحمن البانوبي وشادي حسين هدفي فريق زد في الدقيقتين 21 و80، بينما أحرز محمد الشامي وميدو جابر هدفي المصري في الدقيقتين 54 و98 من ركلة جزاء.

ورفع المصري رصيده إلى 27 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتا بعد خوضه 14 مباراة بينما يتواجد (زد) في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.