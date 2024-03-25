الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجأة من "المتحدة" للجماهير فى نهائى كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر

كشفت الشركة المتحدة للرياضة عن مفاجأة سارة لجماهير الكرة، في المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وأعلنت المتحدة للرياضة عن إقامة حفل غنائي خاص على هامش النهائي يحييه الفنان تامر حسني.

وسيحيي الفنان تامر حسني حفل نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تنظم بواسطة الشركة المتحدة للرياضة، وهى النسخة الأولى من سلسلة FIFA Series.

الفنان تامر حسني

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، انطلقت الجمعة الماضي، بمواجهة جمعت بين منتخب مصر ونيوزيلندا، واستطاع الفراعنة الفوز بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد من ضربة جزاء.

بينما في المواجهة الثانية تمكن منتخب كرواتيا من إقصاء نظيره التونسي، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد نهائي كأس العاصمة بين مصر وكرواتيا

من المقرر إسدال الستار رسميًا على منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، غدًا الثلاثاء بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي مصر وكرواتيا، في تمام العاشرة مساء، في سهرة رمضانية كروية، على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي نفس التوقيت، يواجه منتخب تونس نظيره نيوزيلندا، على ستاد القاهرة الدولي، على المركز الثالث والرابع.

المتحدة للرياضة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الجماهير المصرية بطولة كأس عاصمة مصر الفنان تامر حسني

مواد متعلقة

لاعبو كرواتيا يستعرضون مهاراتهم فى الأهرامات قبل نهائى كأس عاصمة مصر (فيديو)

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

منتخب مصر يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة كرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

جهود لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الخامس بحدائق الأهرام

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟

الجزيرة تتراجع عن قصة الاغتصاب التي اتهم بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل