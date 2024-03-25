مفاجأة من "المتحدة" للجماهير فى نهائى كأس عاصمة مصر

كشفت الشركة المتحدة للرياضة عن مفاجأة سارة لجماهير الكرة، في المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وأعلنت المتحدة للرياضة عن إقامة حفل غنائي خاص على هامش النهائي يحييه الفنان تامر حسني.

وسيحيي الفنان تامر حسني حفل نهائي كأس عاصمة مصر بين مصر وكرواتيا، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تنظم بواسطة الشركة المتحدة للرياضة، وهى النسخة الأولى من سلسلة FIFA Series.

الفنان تامر حسني

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، انطلقت الجمعة الماضي، بمواجهة جمعت بين منتخب مصر ونيوزيلندا، واستطاع الفراعنة الفوز بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد من ضربة جزاء.

بينما في المواجهة الثانية تمكن منتخب كرواتيا من إقصاء نظيره التونسي، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد نهائي كأس العاصمة بين مصر وكرواتيا

من المقرر إسدال الستار رسميًا على منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، غدًا الثلاثاء بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي مصر وكرواتيا، في تمام العاشرة مساء، في سهرة رمضانية كروية، على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي نفس التوقيت، يواجه منتخب تونس نظيره نيوزيلندا، على ستاد القاهرة الدولي، على المركز الثالث والرابع.