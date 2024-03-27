الأربعاء 27 مارس 2024
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حوادث

نظر أولى جلسات استئناف دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر

اسلام جابر
اسلام جابر

تنظر محكمة استئناف 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له.

كانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة لاعب نادي الزمالك السابق المرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح"، حيث أقامت دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة ومن ثم تم تأجيلها، وأرفقت مستندًا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

محكمة استئناف أولى جلسات الاستئناف اعب الزمالك السابق إسلام جابر إثبات نسب طفل

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