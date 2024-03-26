مداهمة أخطر البؤر الإجرامية في الصف وضبط حشيش وهيروين بـ5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية - لـ5 منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 250 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام، وعدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار وسيارتين.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع حفاظًا على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان.