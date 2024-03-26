الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مداهمة أخطر البؤر الإجرامية في الصف وضبط حشيش وهيروين بـ5 ملايين جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 ملايين جنيه. 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية - لـ5 منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط بؤرة إجرامية تضم 8 متهمين بالاتجار في المخدرات بأسيوط

ضبط مواد مخدرة بحوزة 20 عنصرا إجراميا خلال اقتحام أوكار الكيف

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 250 طربة حشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام، وعدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار وسيارتين.

 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع حفاظًا على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

أخطر البؤر الإجرامية الصف حشيش وهيروين الملايين وزارة الداخلية 5 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عاجل| جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

"أسقطها على السلالم".. اكتشف زواج والده عرفيا فقتل زوجته بأكتوبر

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

مشاجرة الشقيقان انتهت بـ"موت الأم" في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

2728.. رقم في ذاكرة مجلس الأمن.. من يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"