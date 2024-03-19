ضبط مواد مخدرة بحوزة 20 عنصرا إجراميا خلال اقتحام أوكار الكيف

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حملات موسعة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 20 عنصر إجرامي بحوزتهم كميات من مخدر “الحشيش - الهيروين - الإستروكس -الآيس - البودر” وأقراص مخدرة.

مديرية أمن مطروح

وتم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2،500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن القاهرة

وتم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (1،250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر البودر – سلاح أبيض).

كما تم ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

وتم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرتي قسمي شرطة أول وثان طنطا، وبحوزتهما (1،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن أسيوط

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

وتم ضبط عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرتي مركز وقسم شرطة دمنهور، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

مديرية أمن كفر الشيخ

كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة دسوق، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).

مديرية أمن الشرقية

وتم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن قنا

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرتي مركز وقسم شرطة قنا، وبحوزتهم (كمية لمخدري "الهيروين والشابو").

مديرية أمن الإسكندرية

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدوائر أقسام شرطة "مينا البصل – الجمرك – ثالث المنتزه"، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).

محيط مدينة العاشر من رمضان

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية من مخدر الحشي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.