أمن الجيزة يضبط خادمة زوج المذيعة فى قضية عقر الكلب لمدير البنك

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على خادمة زوج المذيعة الشهيرة لتنفيذ حكم غيابي بالحبس عامين في واقعة عقر كلب لـ مدير بنك في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد.

وجاء في حيثيات محكمة الجيزة شهادة إيمان عبدالمحسن صيدلانية حرة ومقيمة بالشيخ زايد، في تحقيقات النيابة العامة حيث قررت بتعرض زوجها المجني عليه محمد رجب للإصابة بعقر كلب من نوع بيتبول، مملوك لجاره المتهم الأول محمد يوسف زوج المذيعة الشهيرة، وكان ذلك في ذات العقار محل إقامتهم بأحد المجمعات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وهو ما أسفر عنه إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة، وأبانت لذلك تفصيليا بأنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من نجلها علي بتاريخ الواقعة وأخبرها بعقر الكلب الخاص بالمتهم لوالده المجني عليه بمدخل العقار محل سكنهم فتوجه نجلها سالف الذكر بزوجها إلى المستشفى الكائن بذات المجمع السكني فلحقت بهما، وأجرىت له الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي ليتلقى بها لقاح الكلب المضاد لمرض السعار، وعلى إثر إصابته من جراء ذلك بإصابات بالغة موصوفة بالتقرير الطبي، تم نقله إلى مستشفى آخر حيث توقف قلبه إبان تجهيزه لتدخل جراحي عاجل له فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة العناية المركزة ودخل في غيبوبة تامة وتدهورت درجة الوعي، وقدمت سندا بذلك.

وأضافت زوجة المجني عليه في واقعة عقر كلب في الجيزة بأن الواقعة سبقتها قبل 7 شهور تقريبا أو ما يزيد هجوم ذات الكلب على زوجها المجني عليه حال صعوده لشقته مرافقا لكلبه الخاص آنذاك، والذي أصاب الأخير وأحدث بالمجني عليه حينها بعض الإصابات إلا أنه لم يبلغ ما جرى ولم يحرر محضرا بالواقعة حينها كما أضافت بأن سبق أيضا بتاريخ لاحق على الواقعة الأخيرة تعدى الكلب على إحدى الجيران، وتدعى نيرمين عبدالحميد وإصابتها هي وكلبها الخاص، ولم تحرر محضرا بما جرى وأنهت شهادتها بأن الكلب الخاص بالمتهم عقور وشرس، وطليق غير مكمم بحديقة مسكنه ودائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم الكائنة بالدور الأرضي من ذات العقار التي تقيم به رفقة زوجها المجني عليه.

فيما شهد علي محمد رجب نجل المجني عليه في الجيزة، بأنه حال عودته برفقة والده للعقار محل سكنهما أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بحديقة مسكنه فانتابتهما حالة من الرعب والفزع وتوجها لمسكن المتهم ليطالبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه فطرقا باب المسكن وفتحت لهم عاملة به وفوجئا حينها بهجوم الكلب على والده وتمكن من عقره بمواضع عدة دون إفلاته فاستغاث بقاطني السكن لنجدة والده فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وافلات المجني عليه منه بعدما أصيب المجني عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقارير الطبية وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى لإسعافه حيث توقف قلبه إبان تحضيره لتدخل جراحي عاجل فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة.