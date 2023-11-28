الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 6 أشهر لزوج مذيعة شهيرة بسبب عضة كلب

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة قبول الاستئناف المقدم من زوج مذيعة شهيرة على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وتخفيف الحكم لـ6 أشهر في واقعة وفاة مدير بنك، نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد.

كانت جهات التحقيق استمعت لأقوال أرملة المجني عليه التي شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، وتلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له.

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بعد قليل.. استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه فى وفاة مدير بنك

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لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة فى وفاة مدير بنك بالشيخ زايد

وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

زوج مذيعة حبسه 3 سنوات عضة كلب محكمة جنايات جنوب الجيزة ٦ أشهر

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