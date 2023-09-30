السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة في وفاة مدير بنك بالشيخ زايد

محكمة
محكمة

أجلت  محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة شهير في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 2 أكتوبر؛ لرد هيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد نظرت جلسة محاكمة زوج ومديرة منزل المذيعة أميرة ابو شنب فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلب "بيتبول" بمدينة الشيخ زايد، وشهدت المحكمة تغيب المتهمين عن المحاكمة.

 تفاصيل الواقعة


وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 17 من شهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

وأمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسؤول عن واقعة الكلب "البيتبول" بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

 الاتهامات الموجهة لزوج المذيعة

ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه محمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

 أقوال زوجة المجني عليه

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب".

وتابعت نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندا لذلك تقريرا طبيا ثابتا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

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