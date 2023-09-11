الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلبه تسبب في وفاة مدير بنك.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة لـ25 سبتمبر

متهم
متهم

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين بتأجيل، أولى جلسات محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة شهير فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 25 سبتمبر للاطلاع.

 تفاصيل إحالة المتهمين 

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 11 سبتمبر الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

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إحالة الأم المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها في الرحاب للمحاكمة

تفاصيل تحقيقات النيابة

استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

وفى هذا السياق تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة قتل وفاة طفله عقره كلب شرس في منطقة الهرم.

أقوال سيدة توفي طفلها بعضة كلب بالهرم : حاولت إسعافه

وقالت السيدة إنها اصطحبت طفلها لشراء بعض المستلزمات وخلال سيرها في الطريق العام تفاجأت بكلب يهاجمهما وعقر طفلها، وعقب ذلك توجهت به للمستشفى محاولة إسعافه لكنه توفي نتيجة الإصابة التي لحقت به.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة والدته، وبسؤالها أكدت صحة التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

جنح الشيخ زايد مدير بنك مذيعة النيابة العامة المجني عليه مدينة الشيخ زايد

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