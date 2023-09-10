الإعدام لمتهم والحكم بالمؤبد علي شقيقه برأس غارب

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر، الأحد، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى والمستشار محمد عبد الكريم، نائب الرئيس، وعضوية المستشار محمد بدر على إبرهيم، وبحضور المستشار مصطفى أكرم، ممثل النيابة، وأمانة مصطفى جلال وأشرف جعفر، بالإعدام شنقًا للمتهم، ويدعى حفني والحكم بالسجن المؤبد لشقيقه ويدعى رائد بعد إحالة أوراقهما لـ المفتي في قضية مقتل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء الجثتين في صحراء مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وأحالت محكمة جنايات البحر الأحمر أوراق الشقيقين إلى مفتي الجمهورية، خلال أغسطس الماضي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا، بتهمة مقتل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء الجثتين في حفرة للمواد البترولية شمال رأس غارب.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، برئاسة المقدم احمد حوام رئيس مباحث القسم، في في كشف الجريمة وتحديد هوية الجثتين، والقبض على المتهم زوج الضحية وأخيه وتم احالتهما للجهات المختصة، وذلك بعد أن تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، بلاغًا يفيد بالعثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بقطعتي من القماش "ملايتين " بإحدى المناطق الجبلية بطريق "الزعفرانة ـ رأس غارب"، وتظهر على جثة إحداهما آثار إصابات طعنية بالصدر.

ونجحت تحريات المباحث في إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة، وهم زوج الضحية وأخيه، وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تمت إحالة المتهمين للنيابة التي أحالتهما لمحكمة الجنايات.