إصابة 6 فى انقلاب سيارة بطريق سفاجا الغردقة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، فى انقلاب سيارة أجرة بطريق سفاجا الغردقة، جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "بيجو" رقم 8944 ط رس، بالكيلو 14 طريق الغردقة سفاجا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من أحمد عبدالعاطى على 70 سنة "جرح متهتك بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم"، خالد رضا 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمود حامد محمد 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إسماعيل حنيدق على 47 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد سماح عبدالمعطي 35 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، منى إسماعيل حنيدق 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.