إحالة الأم المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها في الرحاب للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لـ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، الأحد، سيدة تونسية الجنسية مقيمة فى مصر؛ لاتهامها بقتل رضيعتها خنقًا.

تبين أن المتهمة قتلت عمدًا المجني عليها الطفله “ت.م”، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها للتخلص من حياتها وقبل محاولتها ذلك خنقت طفلتها الوحيدة حتى الموت.

وتبين انها استخدمت أداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها الحبل وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فوجهت لها تهمة القتل العمد، وإحراز أداة حبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحملة أو إحرازه.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين خنق سيدة فى العقد الثالث من العمر ابنتها وعمرها 4 سنوات حتى الموت، ثم استلت سكينا، وذبحت نفسها، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

ودلت التحريات على أن زوج السيدة يعمل مهندسا، وجارٍ استجوابه للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.