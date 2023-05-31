تفاصيل جديدة فى قتل تونسية ابنتها بالتجمع

تجري مباحث القاهرة، الأربعاء، تحريات موسعة في واقعة قتل سيدة أجنبية الجنسية (تونسية) لطفلتها وشروعها في ذبح نفسها بالتجمع.

وتبين أنها تعمل في مجال الطاقة والروحانيات ومنذ فترة انتابتها حالة نفسية وكانت دائمًا تخبر زوجها برغبتها في الانتحار، وفي يوم ارتكاب الواقعة أيقظت زوجها ورددت كلمات غير مفهومة ثم ذبحت نفسها أمامه.

وتبين أن الزوج استيقظ مسرعًا لغرفة ابنته فوجدها نائمة على السرير وحاول إيقاظها فوجدها ميتة وأبلغ الشرطة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام سيدة فى العقد الثالث من العمر بخنق ابنتها وعمرها 4 سنوات حتى الموت، ثم استلت سلاحًا أبيض- سكين- وذبحت نفسها وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

وتبين أن زوج السيدة يعمل مهندسًا، وجارٍ استجوابه للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.