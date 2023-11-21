بعد قليل.. استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه في وفاة مدير بنك

تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حُكم حبس الأول لمدة 3 سنوات مع الشغل.



كانت محكمة جنح الجيزة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف لوقف التنفيذ، كما عاقبت المتهمة الثانية بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا.



كانت النيابة نسبت للمتهم الأول "م. ي" زوج المذيعة و"س. ا" مديرة المنزل، اتهامات بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه "محمد محب"، لإهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهمها.



وأسندت للمتهم الأول تهم أنه لم يتخذ الحيطة والحذر في حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين، وتجاهل إصدار تعليمات لأي من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شئونه.



كما وجهت للمتهم إغفاله عن توجيه إرشادات خاصة بشأن الكلب والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع، فضلا عن عدم إخضاع الكلاب للتدريبات على الطاعة.