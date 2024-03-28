الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

8 ضحايا من العياط فى حادث الاقليمي المروع .. صور

ضحايا حادث الاقليمي
ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط

الساعة ٢ صباحا وفي وقت السحور خرج المئات من أهالي العياط لتشييع جنازة ضحايا حادث الطريق الاقليمي المروع الذي راح ضحيته ٨ شباب واصيب ٩ اخرين حيث تجمع الأهالي امام مستشفى الصف بعد الحصول على تصاريح الدفن من النيابة العامة للخروج بجثامين الشباب في جنازة جماعية. 

 

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية بدسا بالعياط عقب وقوع حادث مروع اعلي الطريق الدائري الاقليمي اودى بحياة ٨ من شباب القرية اثناء العودة من عملهم. 

 

وشهد الطريق الدائري الاقليمي حادثا مروعا بعد تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص، حيث أسفر الحادث عن مصرع ٩ أشخاص بينهم ٨ من العياط واصابة ٩ أخرين.

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تلقت شرطة نجدة القاهرة بلاغا بوقوع تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الدائري الاقليمي دائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

 

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الأمن بإشراف اللواء خالد عمارة مدير مرور القاهرة، وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وآخرى ميكروباص مما تسبب في مصرع ٩ أشخاص من الركاب وإصابة ٩ آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات لإسعافهم، ووضع الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم تحرير محضر بالحادث وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
أحد ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
ضحايا حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي المروع في العياط
حادث الاقليمي الطريق الإقليمي حادث الطريق الإقليمي أحزان العياط جنازة جماعية النيابة العامة

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