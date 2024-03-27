الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 17 فى حادث تصادم على الطريق الإقليمي تجاه حلوان

إسعاف
إسعاف

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 شخصًا آخرين في حادث تصادم بين عدّة سيارات على الطريق الإقليمي بعد نزلة السخنة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي، في الاتجاه القادم من العاصمة اتجاه حلوان بعد نزلة السخنة، ووجود وفيات ومصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وتقوم سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع الطريق الإقليمي حادث تصادم نزلة السخنة سيارات الإسعاف

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