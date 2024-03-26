الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 23 شخصًا فى حادث تصادم بسفاجا

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين

شهدت مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ملاكي، تحديدًا أمام قرية أم الحويطات.

من جانبه، أكد اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، أن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصا.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا في تصريحات له، أن الأتوبيس كان قادمًا من مرسى علم اصطدم بسيارة ملاكي، ما أسفر إصابة 23 شخصا، مؤكدًا أن المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم عبارة عن كدمات وسحجات، ولا توجد حالات خطرة حتى الآن، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى أمام قرية أم الحويطات.

وعلى الفور تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى سفاجا المركزي لاستقبال المصابين.

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