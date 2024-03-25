من جنسيات مختلفة.. 2000 سائح يصلون فنادق مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار ساعات اليوم الاثنين ما يقرب من 2000 سائح من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنسيات ألمانية وإيطالية، حيث يصلون على متن 16 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 90 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 3 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من إيطاليا، ورحلتين داخليتين داخلية، ورحلتين من التشيك، و3 رحلات من دولة النمسا.

جدير بالذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 85 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

انتعاش سياحي بفنادق البحر الأحمر

وتشهد فنادق ومنتجعات البحر الاحمر السياحية المختلفة إقبالًا كبيرًا عليها، حيث ارتفعت نسب الاشغال الفندقي مع بداية شهر مارسالجاري، وتصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلي الجنسيات الوافدة لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها جهات وهيئات ذات صِلة.

وأكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن السياح الاوربيين يتصدرون الاعلي وصولًا خاصة الايطاليين والبلجيك، والالمانيةوالبولنديين، مشيرًا الي إن مدينة مرسي علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات، لافتًا الي جهودالدولة واجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع والذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد حالة من الرواج منذ بداية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن فنادق البحر الأحمر استعدت بكامل طاقتها بتجهيزات كبرى مع بداية الموسم السياحي.