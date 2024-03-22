تعريفة الركوب لسيارات السيرفيس بالغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية بمدنها، وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، في هذا الشأن بعد الإعلان عن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأكدت محافظة البحر الأحمر، أنها تسعى دائمًا لخدمة مواطنيها، وأن قرار ارتفاع تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود لن يصيب المواطن بضرر كبير، حيث تراوحت الزيادة بين 5 و7% بواقع زيادة خمسون قرشًا على كل خط سير.

تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالغردقة

فيما أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهاته لرؤساء المدن وإدارة المواقف، بالتنسيق مع وحدات ومباحث المرور؛ لإلزام جميع السائقين بالتسعيرة التي تم إقرارها وإعلانها في مكان واضح وكذلك الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب المقررة للسيارة لعدم استغلال المواطنين ووضع اللافتات والملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف وعلى واجهة جميع السيارات، مشددًا على مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف المرور على محطات البترول لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.