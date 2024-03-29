الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بادر بشراء احتياجاتك من الدواجن والبيض اليوم.. أسعار تنافسية لا تفوت

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة استقرارًا في الأسواق حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 90 جنيهًا في المزرعة، تباع في الأسواق بـ 98 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 98 جنيهًا للكيلو في المزرعة  لتباع  للمستهلك بـ 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم 

سجل كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيهًا في المزرعة  ليصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيهًا للمستهلك، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدى 220 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 130 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه 200 220 جنيه حسب المناطق والأسواق.

أسعار البيض اليوم 

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 153 في المزرعة لتصل  للمستهلك بـسعر 160 جنيهًا، فيما سجلت سعر كرتونة البيض البلدى 165 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ 175 جنيهًا.

زيادة في استهلاك الدواجن

 أكد الدكتور رفيق قاسم، مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والاستصلاح، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن، حيث إن الفراخ هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي، حيث إن الدواجن في متناول جميع المستهلك وعليها طلب مرتفع وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

وقال "قاسم" في تصريحات لـ"الدستور" أن المعارض والمنافذ الحكومية حدت من ارتفاع الأسعار وبلغت أسعار الدواجن 110جنيهات للمستهلك والبيض بسعر 155 جنيهًا للطبق، وخلال أسبوع و10 أيام ستنخفض الأسعار مع توجيه الانفاق على الكحك وتراجع الطلب على الدواجن وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن الظروف مهيئة لدخول المربي الصغير دورات التربية، والذي يمثل الشريحة الأكبر من المستهلكين.

الفراخ ب98 جنيه للمستهلك أسعار الدواجن والبيض الاسواق اليوم

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