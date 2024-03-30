السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024.. دعاء قبل الافطار

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام

يهتم بمعرفة عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024 الموافق 30 مارس الجاري عدد كبير من المواطنين حيث تعد من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة الإمساكية الرمضانية.

txt

موعد اذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2024

txt

موعد أذان المغرب يوم السبت 20 رمضان 2024 فى القاهرة وفقًا للإمساكية

عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024 
 

جاءت عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024 ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، اليوم السبت 30 مارس 2024 كالتالي:- 

  • مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة.
  • موعد اذان المغرب اليوم العشرين من رمضان 2024

السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان 2024

  • السحور 1:58
  • إمساك 3:58
  • الفجر 4:18
  • الشروق 5:46
  • الظهر 11:59
  • العصر 3:30
  • صلاة المغرب 6:13.

دعاء قبل الافطار في العشرين من رمضان 2024

  • من صيغ الدعاء عند الإفطار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.
  • اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.
  • اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.
  • اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.
  • اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.
txt

سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

txt

صيغ دعاء يوم السبت 20 يوم رمضان 2024 المستجاب

دعاء مستجاب قبل الافطار

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

اقرأ أيضا 

موعد اذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2024

عدد ساعات الصيام ساعات الصيام الصيام اليوم العشرين من رمضان 2024 رمضان 2024 دعاء قبل الافطار

مواد متعلقة

الآن مسلسل صدفة الحلقة 19.. سلوى خطاب تُجبر “فرح” على التعافي من الإدمان

مسلسل صدفة الحلقة 19.. عصام السقا يتمسك بخطيبته مع ريهام حجاج

في مسلسل صدفة الحلقة 19.. ميار الغيطي توافق على زواجها من فراس سعيد

برق ورعد وأمطار وزلزال بالإسكندرية.. توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج ملخص الحلقة 18

حالة الطقس اليوم 19 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

موعد اذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2024

سعر الدولار اليوم 19 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الأكثر قراءة

المالية: صفقة "رأس الحكمة" والتمويلات الإضافية الداعمة تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

مصرع طفلين فى تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟