عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024.. دعاء قبل الافطار

يهتم بمعرفة عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024 الموافق 30 مارس الجاري عدد كبير من المواطنين حيث تعد من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة الإمساكية الرمضانية.

عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024



جاءت عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024 ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، اليوم السبت 30 مارس 2024 كالتالي:-

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة.

موعد اذان المغرب اليوم العشرين من رمضان 2024

السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان 2024

السحور 1:58

إمساك 3:58

الفجر 4:18

الشروق 5:46

الظهر 11:59

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:13.

دعاء قبل الافطار في العشرين من رمضان 2024

من صيغ الدعاء عند الإفطار ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ.

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

دعاء مستجاب قبل الافطار

- اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.

- اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك.

- اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك.

- اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ.

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