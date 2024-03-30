السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد الذهب هبوط نسبيا في هذه الساعات حيث استقر في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا أمس  الجمعة بقيمة 120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

نعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم السبت 30 مارس 2024، نحو 3548.50 جنيه.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم السبت 30 مارس 2024، عند 3.105 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2661.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30  مارس 2024، نحو 24840 جنيه.

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3548.50 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3105 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2661 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2.0700 جنيهًا

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم  مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الدولار اليوم 20 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

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سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم السبت 

وبعد معرفة سعر تداول المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وعالميًا، فقد استقر سعر تداول الذهب اليوم، السبت 30 مارس 2024، عند 2254.80 دولارًا.

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