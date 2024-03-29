سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار
سعر الذهب من أكثر الموضوعات بحثًا في مصر والذي يشهد استقرارا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية ويسعى الكثير لحفظ أموالهم في الذهب الذي يحتفظ بقيمته على مدار أعوام.
ننشر في التقرير التالي آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالجنيه المصري والدولار وفق الأسعار المتداولة في منصات تداول أسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب في مصر عيار 24
3520 جنيها للبيع و3462.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 22
3226.75 جنيه للبيع و3174.25 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 21
3080 جنيها للبيع و3030 جنيها للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 18
2640 جنيها للبيع و2597.25 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب في مصر عيار 14
2053.25 جنيه للبيع و2020 جنيها للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 12
1760 جنيها للبيع و1731.5 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر عيار 9
1320 جنيها للبيع و1298.5 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب في مصر
24640 جنيها للبيع و24240 جنيها للشراء
سعر الذهب بالدولار
استقر سعر الذهب العالمي عند تداوله للأونصة بلغ سعر البيع 2172 دولار أمريكي وللشراء 2171 دولار أمريكي
سعر ذهب بي تي سي BTC
سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27590 جنيها
سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13710 جنيها
سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19555 جنيها
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19730 جنيها
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