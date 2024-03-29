سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب من أكثر الموضوعات بحثًا في مصر والذي يشهد استقرارا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية ويسعى الكثير لحفظ أموالهم في الذهب الذي يحتفظ بقيمته على مدار أعوام.

ننشر في التقرير التالي آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بالجنيه المصري والدولار وفق الأسعار المتداولة في منصات تداول أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 24

3520 جنيها للبيع و3462.75 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 22

3226.75 جنيه للبيع و3174.25 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 21

3080 جنيها للبيع و3030 جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 18

2640 جنيها للبيع و2597.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب في مصر عيار 14

2053.25 جنيه للبيع و2020 جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 12

1760 جنيها للبيع و1731.5 جنيه للشراء

سعر الذهب في مصر عيار 9

1320 جنيها للبيع و1298.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب في مصر

24640 جنيها للبيع و24240 جنيها للشراء

سعر الذهب بالدولار

استقر سعر الذهب العالمي عند تداوله للأونصة بلغ سعر البيع 2172 دولار أمريكي وللشراء 2171 دولار أمريكي

سعر ذهب بي تي سي BTC

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27590 جنيها

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13710 جنيها

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19555 جنيها

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19730 جنيها

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