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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر  انخفاضا ملحوظا لعدة جنيهات خاصة عيار 21 الذي وصل سعره 3100 جنيه وهو السعر المعقول حتى الآن وفق الخبراء الاقتصاديين.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 بالجنيه المصري والدولار وفق آخر تحديث للأسعار على منصات تداول الأسعار. 

سعر الذهب اليوم في مصر  

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم
3485.75 جنيه للبيع 
3428.5 جنيه للشراء

     
سعر  الذهب عيار 22 في مصر اليوم 
3195.25 جنيه للبيع
3142.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 
3050  جنيها للبيع
3000 جنيه للشراء

    
سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم 
2614.25 جنيه للبيع
2571.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء 
    
سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم 

2033.25 جنيه للبيع 
2000 جنيه للشراء

    
سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم 
1742.75 جنيه للبيع
1714.25 جنيه للشراء

    
سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم 
1307.25 جنيه للبيع
1285.75 جنيه للشراء
 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 
24400 جنيه للبيع
24000  جنيه للشراء

الذهب يرتفع بعد تجدد رهانات خفض الفائدة فى الولايات المتحدة

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية

 

سعر الذهب بالدولار 

بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة للبيع 2183 دولارا أمريكيا وللشراء 2182 دولارا أمريكيا. 
 

سعر الذهب BTC بي تي سي 

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
13795 جنيها

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19680 جنيها
    
سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
19855 جنيها
    

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
27765 جنيها

 

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