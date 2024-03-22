سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضا ملحوظا لعدة جنيهات خاصة عيار 21 الذي وصل سعره 3100 جنيه وهو السعر المعقول حتى الآن وفق الخبراء الاقتصاديين.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-3-2024 بالجنيه المصري والدولار وفق آخر تحديث للأسعار على منصات تداول الأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم

3485.75 جنيه للبيع

3428.5 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 22 في مصر اليوم

3195.25 جنيه للبيع

3142.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

3050 جنيها للبيع

3000 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم

2614.25 جنيه للبيع

2571.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم

2033.25 جنيه للبيع

2000 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم

1742.75 جنيه للبيع

1714.25 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم

1307.25 جنيه للبيع

1285.75 جنيه للشراء



سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

24400 جنيه للبيع

24000 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر الذهب العالمي للأونصة للبيع 2183 دولارا أمريكيا وللشراء 2182 دولارا أمريكيا.



سعر الذهب BTC بي تي سي

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

13795 جنيها

سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19680 جنيها



سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

19855 جنيها



سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

27765 جنيها





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