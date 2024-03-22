مصدر حكومى يكشف حجم الزيادة فى "التذاكر" بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

تقرر تحريك سعر البنزين والسولار، تماشيًا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا إضافة إلى الحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وقال مصدر حكومي إن “البنزين ٨٠ و٩٢، و٩٥ زاد جنيه، ولذلك سيكون هناك زيادة في التذاكر ١٠%”.



وأضاف: “السولار زاد ١٧٥ قرشا وهذه النسبة بيزيد معاها ١٥ ٪؜ في سعر التذكرة، وعربيات الغاز زادت جنيه ولذلك هتزود في التذاكر ١٠٪؜”.



وتابع: “سيكون هناك مرور على الأفران والمواقف وإصدار تعريفة الساعة ٣ فجرا ووزير التنمية هينفذ بناء على تعليمات رئيس الوزراء، بالاتفاق مع وزارات البترول والتموين والداخلية”.