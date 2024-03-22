عاجل.. مصر فى المركز الـ 4.. الدول الأرخص عالميا فى أسعار البنزين

بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.32 (الدولار الأمريكي) للتر ولكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول.

فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والصادرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.



تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب.

فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.

وفي 2024 احتلت مصر المركز الرابع في قائمة الدول الأرخص عالميا فى أسعار البنزين، بعد تحول كبير في الأسعار.

ففي بداية عام 2022 احتلت مصر المركز رقم 14 على مستوى العالم في الدول الأرخص في أسعار الوقود، فيما احتلت السعودية الدولة الأكثر إنتاجا للنفط الخام المركز رقم 22 عالميًا.

وفي 2023 احتلت مصر المركز السابع كأرخص دولة في العالم في أسعار بيع البنزين في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حالة الاكتفاء الذاتي من النفط الخام ودعم الوقود وإدارة ملف المنتجات البترولية بشكل قوي.

تحليل أسعار البنزين في مصر والعالم يوضح وجود فوارق كبيرة بين الدول، وتلعب عوامل مثل احتياطيات النفط ودعم الوقود والضرائب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار البنزين.

الدول العربية في القائمة:

4 دول عربية من بين 7 دول تصدرت قائمة أقل أسعار البنزين عالميًا، تشمل هذه الدول ليبيا والجزائر والكويت ومصر.

وجاءت فنزويلا كأرخص دولة في البنزين عالميًا بسبب انخفاض قيمة عملتها، وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيف العقوبات على النفط الفنزويلي لجلب المزيد من المنتجات النفطية المكررة.

ليبيا ثاني أرخص دولة:

ليبيا هي ثاني أرخص دولة في العالم من حيث سعر البنزين، وتسعى ليبيا إلى الحفاظ على مستويات أسعار الوقود دون تحريك منذ سنوات طويلة.

وبالنظر إلى عدد السكان، فإن مصر تسبق جميع الدول العشرين الأرخص عالميًا من حيث سعر البنزين بنحو حوالي 104 ملايين نسمة فيما عدا نيجيريا حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 219 مليون نسمة وتحتل المركز التاسع عالميًا على قائمة الأرخص والخامس إفريقيا فيما تبلغ احتياطاتها النفطية المؤكدة حوالي 36 مليار برميل أي أكثر بحوالي 10 أضعاف الاحتياطيات المصرية النفطية.

ونجد كذلك أن هناك فروقا ملحوظة ما بين الدول على مستوى العالم: فعلى سبيل المثال تكون الأسعار في الدول الغنية والكبرى مرتفعة بالمقارنة مع الدول النامية والأقل دخلا أما الدول المنتجة والمصدرة للنفط فتكون الأسعار أقل منها بكثير. وتعود تلك الفروق في أسعار الوقود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، فيشتري جميع دول العالم النفط بنفس الأسعار العالمية، ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين وبالإضافة إلى أسعار صرف الدولار الأمريكي.