الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لمصير الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما تراجعت الأوقية تراجعًا هامشيًا بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

10 جنيهات انخفاضًا فى أسعار الذهب

أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3040 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2152 دولارًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 3474 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2606 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2027 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24320 جنيهًا.
أسواق الذهب ما زالت تشهد حالة من الهدوء، خلال شهر رمضان، حيث يعد سعر صرف الدولار الرسمي المحرك الفعلي حاليًا لتحركات الأسعار.

وتراجع فترة تداول الذهب الخام بالأسواق المحلية حتى منتصف اليوم فقط، مع غلق محلات « المسوقجية» بعد الساعة الرابعة عصرًا، أدى بالتبعية لتباطؤ الطلب، وهدأ من حركة الأسعار.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3030 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، فتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2161 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بجانب المؤتمر الصحفي لـ« جيروم باول» رئيس الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير، والحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

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