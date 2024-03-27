سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 27-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 بالجنيه المصري والدولار من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة يوميا بسبب التذبذب في التسعير خاصة مع بيانات الاقتصاد الأمريكي والتي تؤثر على تصريحات الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسة التشديد النقدي.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

يمكن معرفة سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 27-3-2024 بالجنيه المصري والدولار في الأسواق المصرية والبورصة العالمية من خلال متابعة نشرة خدمات الدستور على مدار اليوم والتي تنشر أسعار بيع وشراء الذهب في محلات الصاغة المصرية حيث يتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي ارتفاع أسعاره عالميا إلى 2300 دولار للأونصة بنهاية عام 2024 وذلك مع تحريك البنوك المركزية الرئيسية نحو خفض الفائدة حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3520 جنيها.

الشراء 3462.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3226.75 جنيه.

الشراء 3174.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3080 جنيها.

الشراء 3030 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقاط.



سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2640 جنيها.

الشراء 2897.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2053.25 جنيه.

الشراء 2020 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 24640 جنيها.

الشراء 24240 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2172$.

الشراء 2171$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في محلات الصاغة المصرية وفقا لاختلاف الأعيرة الذهبية ومكان المحل وجودة الصناعة المشغولات الذهبية حيث أكدت هيئة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار المصنعية تتراوح من 50 جنيه وحتى 130 جنيه للجرام الواحد وفقا العيار.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

بلغت اونصة الذهب BTC وزن 31.1 جرام في محلات الصاغة المصرية بدون إضافة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة نحو 123320 جنيه ويتم رد 26 جنيه من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية بدون الدمغة.

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