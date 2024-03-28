سعر الذهب اليوم الخميس 28-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار فى مصر

تراجع طفيف سجله سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، حيث تراجع الذهب عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري، بنحو 5 جنيهات ليستقر عند 3080 جنيه، فيما تراجعت كل أعيرة الذهب، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل سعر الذهب عيار 24: بيع 3520 جنيها، وللشراء 3462 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: بيع 3080 جنيها، وللشراء 3030 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2640 جنيها، وللشراء 2597 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تسجل مصنعية الذهب عيار 21 من 60 إلى 120 جنيها وتختلف من محل صاغة لآخر، وتتجه بعض محلات الصاغة إلى حساب مصنعية الذهب عيار 21 لتكون بنسبة 6%.

بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 وتبلغ 14$ من سعر جرام الذهب عيار 18.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر عيار 22: بيع 3216 جنيها، وللشراء 3258 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14: بيع 2047 جنيها، وللشراء 2073 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 12: بيع 1754 جنيها، وللشراء 1777 جنيها.

الأونصة: بيع 109117 جنيها، وللشراء 110538 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 24560 جنيها، وللشراء 24880 جنيها.

الكيلو: بيع 3508571 جنيها، وللشراء 3554286 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع طفيف للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.85% لتسجل 219760 دولارا للأوقية، وكذلك صعدت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 0.81% مسجلة 2217.00 دولارا للأوقية.