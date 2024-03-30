سعر الذهب اليوم السبت 30-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع قرب موعد عيد الفطر المبارك على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30-3-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات، عند آخر انخفاض بلغه اليوم، إذ أن تراجع عيار 21 الأكثر تداولًا بمبلغ 10 جنيهات، وفيما يلي سعر الذهب اليوم طبقا لآخر مستويات معلنة من خلال الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الذهب اليوم السبت 30 مارس 2024.

أسعار الذهب اليوم السبت 30 مارس 2024

سجل الذهب عيار 24، اليوم السبت 30 مارس 2024، نحو مبلغ 3565.7 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار21، اليوم السبت 30 مارس 2024، عند مبلغ 3120 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، اليوم السبت 30 مارس 2024، عند 2647.2 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30 مارس 2024 نحو مبلغ 24960 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم، السبت 30 مارس 2024، عند 2234 دولارًا.

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سعر الذهب btc اليوم في مصر

وجاء سعر السبيكة الذهب btc اليوم السبت في مصر طبقا للأوزان الآتية:

بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم السبت حجم 5 جرامات 16.150 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرامات 32.300 جنيه.

وسجل سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 20 جرامات 62.520 جنيها.

وتداول سعر سبيكة الذهب وزن الأونصة (31.1 جرام) عند مبلغ 100.339 جنيها.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو قيمة 320.680 جنيها.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.